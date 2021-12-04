Украинский вертолёт Ми-8 во время учений нарушил границу Белоруссии

Украинский вертолёт Ми-8 нарушил государственную границу с Белоруссией во время учений в районе пункта пропуска «Новая Рудня».

«Сегодня, 4 декабря, около 12:00 на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырский погранотряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины», — сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Госпогранкомитета республики.

В ведомстве пояснили, что украинский военный вертолёт пересёк границу с Белоруссией на высоте около 100 м и залетел вглубь белорусской территории на расстояние до 1 км.

Ранее в пяти граничащих с республикой регионах Украины прошли учения «Полесье» по противодействию проникновению нелегальных мигрантов.

В манёврах помимо пограничников принимали участие Национальная гвардия, Национальная полиция, Государственная миграционная служба, сотрудники Службы безопасности Украины.