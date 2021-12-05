В Белоруссии намерены крайне жёстко действовать в случае нового нарушения границы Украиной

Представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов заявил, что белорусские пограничники после инцидента с нарушением Украиной государственной границы будут действовать крайне жёстко при возникновении таких случаев в дальнейшем.

«При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жёстко», — приводит слова Павлова БЕЛТА в Telegram.

Ранее белорусские пограничники сообщили, что украинский вертолёт Ми-8 нарушил государственную границу с Белоруссией во время учений в районе пункта пропуска «Новая Рудня».

Позднее в департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии вызвали военного атташе при посольстве Украины в республике, чтобы вручить ноту в связи с данным инцидентом.