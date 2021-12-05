В Госдуме заявили о провокации Киева в ситуации с нарушением границы Белоруссии

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT намерение белорусских пограничников после инцидента с нарушением Украиной государственной границы действовать крайне жёстко при возникновении таких случаев в дальнейшем.

«Любое государство мира принимает самые жёсткие меры при нарушении государственной границы, потому что если не реагировать, то такие провокации могут повторяться всё больше и больше, нарушая безопасность государства... То, что произошло на территории Белоруссии, является грубейшим нарушением», — пояснил депутат.

Водолацкий отметил: белорусская сторона предупредила все службы Украины, что в последующем при нарушении границы будут приняты самые жёсткие меры.

«Все заявления с белорусской стороны адекватны, они не нарушают никаких международных конвенций. Белорусы отнеслись гуманно к украинской стороне и пока сделали предупреждение. Но это пока», — заключил собеседник RT.

Ранее представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов заявил, что белорусские пограничники после инцидента с нарушением Украиной государственной границы будут действовать крайне жёстко при возникновении таких случаев в дальнейшем.

4 декабря белорусские пограничники сообщили, что украинский вертолёт Ми-8 нарушил государственную границу с Белоруссией во время учений в районе пункта пропуска «Новая Рудня».

Позднее в департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии вызвали военного атташе при посольстве Украины в республике, чтобы вручить ноту в связи с данным инцидентом.