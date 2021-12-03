Кулеба рассказал о «сдерживании России» по трём направлениям

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о трёх направлениях, по которым будет работать пакет мер для «сдерживания России от агрессии», среди них «коммуникация с Россией», «молниеносные санкции» и военно-техническое сотрудничество Киева с партнёрами.
Кулеба рассказал о «сдерживании России» по трём направлениям
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Об этом он рассказал в видеообращении в Facebook из Стокгольма, где прошли мероприятия в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

«На двусторонних встречах мы продолжили работу, которую вели в Риге на министерском заседании НАТО, а именно, обсуждение того, каким будет комплексный пакет сдерживания России, в какие сроки он будет сформирован», — сказал Кулеба, слова которого приводит ТАСС.

Министр отметил, что пакет состоит из «трёх направлений».

«Первый: четкая коммуникация с Россией по всем каналам — открытым и закрытым — про то, что военная операция на территории Украины будет иметь для неё непоправимые последствия», — сказал Кулеба.

Второе направление предусматривает разработку санкций, которые «будут молниеносно применены», в случае если Россия «прибегнет к военной операции».

«Это будут санкции очень тяжёлые для неё экономически», — сказал министр.

Третье направление заключается в углублении военно-технического сотрудничества Украины и её партнёров, сказал глава МИД.

Как ранее заявил Кулеба, Украина и Соединённые Штаты работают над новыми мерами «сдерживания России от агрессии», среди этих мер «жёсткие» экономические рестрикции.

2 декабря глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Стокгольме уделили особое внимание внутриукраинскому конфликту.

Также Лавров предупредил Блинкена о последствиях втягивания Украины в геополитические игры Соединённых Штатов.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев предположил, что распространяемая дезинформация об «агрессивных планах России» в отношении Украины, возможно, понадобилась для обоснования дополнительных санкций в отношении Москвы.

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