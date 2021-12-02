Лавров и Блинкен обсудили ситуацию на Украине
- Reuters
Об этом говорится в сообщении МИД России.
На переговорах была подчёркнута необходимость безусловного и полного выполнения Киевом минского комплекса, в том числе поддержания прямого диалога с властями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
В контексте ситуации было отмечено, что последние инициативы по изменению законодательства Украины противоречат духу минских договорённостей.
Ранее стало известно о продлении Верховной радой действия особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ещё на год.
Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» впервые был принят в 2014 году.