Лавров и Блинкен обсудили ситуацию на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Стокгольме уделили особое внимание внутриукраинскому конфликту.

Об этом говорится в сообщении МИД России.

На переговорах была подчёркнута необходимость безусловного и полного выполнения Киевом минского комплекса, в том числе поддержания прямого диалога с властями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

В контексте ситуации было отмечено, что последние инициативы по изменению законодательства Украины противоречат духу минских договорённостей.

Ранее стало известно о продлении Верховной радой действия особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ещё на год.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» впервые был принят в 2014 году.