СБУ начала расследование дела о подготовке захвата власти на Украине
- РИА Новости
«Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти. Производство открыто по факту приготовления отдельными гражданами Украины и России действий с целью захвата государственной власти», — заявили в СБУ.
О ходе расследования сообщат позднее.
Ранее на пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся на Украине госперевороте и что обговаривается участие в этом предпринимателя Рината Ахметова.
При этом Ахметов назвал ложью слова Зеленского о якобы втягивании его в подготовку госпереворота.
Как отметили в Кремле, Россия «не занимается такими делами».
Госдепартамент США, в свою очередь, принял к сведению заявление президента Зеленского.