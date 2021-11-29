СБУ начала расследование дела о подготовке захвата власти на Украине

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Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование о подготовке действий по захвату власти в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
СБУ начала расследование дела о подготовке захвата власти на Украине
  • РИА Новости

«Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти. Производство открыто по факту приготовления отдельными гражданами Украины и России действий с целью захвата государственной власти», — заявили в СБУ.

О ходе расследования сообщат позднее.

Ранее на пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся на Украине госперевороте и что обговаривается участие в этом предпринимателя Рината Ахметова.

При этом Ахметов назвал ложью слова Зеленского о якобы втягивании его в подготовку госпереворота.

Как отметили в Кремле, Россия «не занимается такими делами».

Госдепартамент США, в свою очередь, принял к сведению заявление президента Зеленского.

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