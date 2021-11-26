Ахметов назвал ложью слова Зеленского о якобы втягивании его в подготовку госпереворота

Короткая ссылка
Украинский предприниматель Ринат Ахметов назвал ложью заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы втягивании его в подготовку госпереворота в стране.
Ахметов назвал ложью слова Зеленского о якобы втягивании его в подготовку госпереворота
  • © AP Photo/Andrey Lukatsky

Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом говорится в его заявлении, опубликованном компанией SCM.

«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент», — сказал Ахметов.

Ранее на пресс-конференции Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся на Украине госперевороте и что обговаривается участие в этом предпринимателя Рината Ахметова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить