Ахметов назвал ложью слова Зеленского о якобы втягивании его в подготовку госпереворота

Украинский предприниматель Ринат Ахметов назвал ложью заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы втягивании его в подготовку госпереворота в стране.

Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом говорится в его заявлении, опубликованном компанией SCM.

«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент», — сказал Ахметов.

Ранее на пресс-конференции Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся на Украине госперевороте и что обговаривается участие в этом предпринимателя Рината Ахметова.