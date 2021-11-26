В США приняли к сведению заявление Зеленского о якобы готовящемся госперевороте
- РИА Новости
«Что мы слышали сегодня утром — мы в курсе. Мы на связи с украинским правительством, чтобы обсудить это. Мы работаем над тем, чтобы получить дополнительную информацию», — цитирует его РИА Новости.
Ранее на пресс-конференции Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся на Украине госперевороте и что обговаривается участие в этом предпринимателя Рината Ахметова.
При этом Ахметов назвал ложью слова Зеленского о якобы втягивании его в подготовку госпереворота.