Спикер Рады сообщил о готовности Киева к иску инвестора из КНР по «Мотор Сич»

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На Украине готовы к иску китайского инвестора предприятия «Мотор Сич», который добивается выплаты компенсации за убытки в размере более $4,5 млрд через суд в Гааге, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Спикер Рады сообщил о готовности Киева к иску инвестора из КНР по «Мотор Сич»
  • Reuters

«Прежде всего этот вопрос стоит адресовать кабмину, я читал эту информацию с утра, пока не успел пообщаться с премьером… Насколько я знаю, любые действия должны просчитываться по разным вариантам, думаю, готовность к этому (иску. — RT) есть», — приводит его слова РИА новости.

Китайская компания Beijing Skyrizon, являющаяся инвестором украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич», ранее подала иск в Арбитражный суд в Гааге для получения от украинской стороны компенсации за убытки.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предприятие «Мотор Сич» не будут продавать Китаю.

До этого Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич».

В феврале китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» увеличили сумму ущерба на $100 млн в судебном споре с Украиной.

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