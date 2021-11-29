Спикер Рады сообщил о готовности Киева к иску инвестора из КНР по «Мотор Сич»
- Reuters
«Прежде всего этот вопрос стоит адресовать кабмину, я читал эту информацию с утра, пока не успел пообщаться с премьером… Насколько я знаю, любые действия должны просчитываться по разным вариантам, думаю, готовность к этому (иску. — RT) есть», — приводит его слова РИА новости.
Китайская компания Beijing Skyrizon, являющаяся инвестором украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич», ранее подала иск в Арбитражный суд в Гааге для получения от украинской стороны компенсации за убытки.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предприятие «Мотор Сич» не будут продавать Китаю.
До этого Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич».
В феврале китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» увеличили сумму ущерба на $100 млн в судебном споре с Украиной.