Инвестор из КНР подал иск в суд в Гааге по делу об украинском авиапредприятии «Мотор Сич»

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Китайская компания Beijing Skyrizon, являющаяся инвестором украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич», подала иск в Арбитражный суд в Гааге для получения от украинской стороны компенсации за убытки.
Инвестор из КНР подал иск в суд в Гааге по делу об украинском авиапредприятии «Мотор Сич»
  • Reuters

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на распространённое в китайской сети WeChat заявление компании.

В заявлении говорится, что из-за «несправедливого отношения» Украины к инвесторам из Китая на протяжении последних пяти лет, а также «непрерывного применения незаконных мер» китайские инвесторы понесли «значительные убытки» на Украине и в КНР.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предприятие «Мотор Сич» не будут продавать Китаю.

До этого Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич».

В феврале китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» увеличили сумму ущерба на $100 млн в судебном споре с Украиной.

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