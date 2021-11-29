Инвестор из КНР подал иск в суд в Гааге по делу об украинском авиапредприятии «Мотор Сич»
- Reuters
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на распространённое в китайской сети WeChat заявление компании.
В заявлении говорится, что из-за «несправедливого отношения» Украины к инвесторам из Китая на протяжении последних пяти лет, а также «непрерывного применения незаконных мер» китайские инвесторы понесли «значительные убытки» на Украине и в КНР.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предприятие «Мотор Сич» не будут продавать Китаю.
До этого Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич».
В феврале китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» увеличили сумму ущерба на $100 млн в судебном споре с Украиной.