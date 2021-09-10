Зеленский высказался о ситуации с продажей «Мотор Сич» Китаю
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, Украина приветствует иностранный бизнес и инвестиции, но стратегические предприятия должны оставаться под контролем государства.
«Я знаю, что китайский бизнес заходит на Украину, я хотел бы, чтобы любой бизнес заходил больше на Украину, больше инвестировал, это правда. Что касается стратегических предприятий Украины, которые были за последние десять лет (некоторые из них с точки зрения акций были переданы некоторым китайским партнёрам), то мы остановили это решением Совета национальной безопасности и обороны... Это что касается предприятия «Мотор Сич» и так далее. У нас есть такие случаи», — сказал Зеленский.
Вместе с этим он подчеркнул, что хотел бы, чтобы товарооборот между Украиной и Китаем был ещё больше, чем в настоящий момент.
Ранее Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич».
В феврале китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» увеличили сумму ущерба на $100 млн в судебном споре с Украиной.