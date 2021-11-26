Зеленский вновь заявил о стремлении урегулировать ситуацию в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что борется за Украину и желает урегулировать ситуацию на юго-востоке страны.

«Я не буду бороться за власть, я борюсь за Украину, как бы пафосно это ни звучало... Я борюсь за какие-то важные вещи, которые для меня важно сделать. Почему для меня было важно строить дороги или закончить войну? Я очень этого хочу», — цитирует Зеленского ТАСС.

В феврале 2020 года украинский президент в ходе Мюнхенской конференции по безопасности выразил уверенность, что за время его президентства удастся завершить конфликт в Донбассе.

Он подчеркнул, что лично уверен в том, что «за его каденцию» этот вопрос будет урегулирован.

Зеленский отмечал, что готов покинуть пост главы государства, если ему не удастся разрешить внутриукраинский конфликт.

Вместе с тем в апреле 2021 года глава украинского государства заявил, что единственным способом завершить вооружённый конфликт «является вступление в НАТО».