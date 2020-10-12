Зеленский назвал условие для ухода с поста президента

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Украинский президент Владимир Зеленский в интервью BBC Украина заявил, что готов покинуть пост главы государства, если не удастся разрешить конфликт в Донбассе.
Зеленский назвал условие для ухода с поста президента
  • © РИА Новости / Игорь Маслов

«Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришёл другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, он «сразу говорил, что не цепляется ни за рейтинги, ни за власть».

Также украинский президент заявил, что верит в возможность мирного урегулирования конфликта. 

«Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю этой веры», — сказал он.

В сентябре Зеленский заявлял, что ключевые шаги для мира в Донбассе должна сделать Россия.

В Кремле отмечали, что Зеленский сможет завершить конфликт в Донбассе за время своего президентства, если выполнит Минские соглашения.

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