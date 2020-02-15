Зеленский намерен за время президентства завершить конфликт в Донбассе

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Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности выразил уверенность, что за пять лет его президентства удастся завершить конфликт в Донбассе.
Зеленский намерен за время президентства завершить конфликт в Донбассе
  • Reuters

Трансляцию выступления Зеленского на конференции вёл телеканал «112 Украина».

«Если на протяжении этих пяти лет мы сможем закончить войну, честно говоря, я уверен в этом, между нами говоря, но, если мы это сможем, вернём наши территории и людей, я сделал это не зря», — отметил он.

Также украинский президент предложил проводить разведение войск в Донбассе по секторам.

«Когда отвод идёт по очереди в каждом секторе линии фронта после верификации каждого сектора СММ ОБСЕ», — объяснил он.

При этом во время своего выступления он заявил, что Киев хочет мира в Донбассе «на своих условиях».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерена ли Украина реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.

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