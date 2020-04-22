Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что ему удастся завершить конфликт в Донбассе во время своего президентского срока.

«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично», — подчеркнул он в фильме «Год президента Зеленского», который транслировал телеканал «Украина 24».

Украинский президент напомнил о своей готовности «ждать один год», пока минский процесс не будет работать.

«Если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы — год ещё не прошёл», — заявил Зеленский.

Он также отметил прогресс в работе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой минской встречи должна быть бумага, что мы о чём-то договорились и шаг вперёд мы сделали», — рассказал президент Украины.

Ранее Зеленский во время рабочей поездки в Донбасс посетил участок разведения сил и средств в Петровском.

В марте украинский лидер пообещал, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если ситуация на юго-востоке страны не изменится.