Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства
- @zelenskyyua
«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично», — подчеркнул он в фильме «Год президента Зеленского», который транслировал телеканал «Украина 24».
Украинский президент напомнил о своей готовности «ждать один год», пока минский процесс не будет работать.
«Если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы — год ещё не прошёл», — заявил Зеленский.
Он также отметил прогресс в работе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
«Мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой минской встречи должна быть бумага, что мы о чём-то договорились и шаг вперёд мы сделали», — рассказал президент Украины.
Ранее Зеленский во время рабочей поездки в Донбасс посетил участок разведения сил и средств в Петровском.
В марте украинский лидер пообещал, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если ситуация на юго-востоке страны не изменится.