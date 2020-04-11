Зеленский посетил участок разведения сил в Донбассе

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Украинский лидер Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донбасс посетил участок разведения сил и средств в Петровском.
Зеленский посетил участок разведения сил в Донбассе
  • Reuters

«Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса был установлен мир», — приводятся его слова на официальном сайте президента Украины.

По данным украинской стороны, в последнее время ситуация в районе разведения сил «спокойная и контролируемая».

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что ВСУ стягивают технику в Донбассе.

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