В ЛНР обвинили Киев в стягивании боевой техники в Донбассе
- РИА Новости
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«В зоне ответственности 30-й бригады вооружённых формирований Украины в жилом районе населённого пункта Золотое нашей разведкой обнаружены две боевые бронированные машины», — заявил Осадчий.
Он отметил, что размещение двух ББМ также отмечено на двух приусадебных участках села Новозвановка.
«В зоне ответственности 25-й бригады ВСУ в населённом пункте Станица Луганская на территории трёх частных домовладений нашей разведкой обнаружено размещение трёх боевых бронированных машин», — добавил он.
Ранее в ЛНР обвинили Киев в срыве согласования разведения сил в Донбассе.