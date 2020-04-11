В ЛНР обвинили Киев в стягивании боевой техники в Донбассе

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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что ВСУ стягивают технику в Донбассе.
В ЛНР обвинили Киев в стягивании боевой техники в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«В зоне ответственности 30-й бригады вооружённых формирований Украины в жилом районе населённого пункта Золотое нашей разведкой обнаружены две боевые бронированные машины», — заявил Осадчий.

Он отметил, что размещение двух ББМ также отмечено на двух приусадебных участках села Новозвановка.

«В зоне ответственности 25-й бригады ВСУ в населённом пункте Станица Луганская на территории трёх частных домовладений нашей разведкой обнаружено размещение трёх боевых бронированных машин», — добавил он.

Ранее в ЛНР обвинили Киев в срыве согласования разведения сил в Донбассе.

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