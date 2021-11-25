В Белоруссии сообщили о создании с Россией международной группы по расследованию геноцида

Россия и Белоруссия формируют международную следственную группу по расследованию дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны, сообщил белорусский генеральный прокурор Андрей Швед на встрече с послом Израиля в Минске Алексом Гольдманом-Шайманом.

Во время встречи посол задал вопрос о сотрудничестве с российскими коллегами.

«Мы подробно информируем президента Республики Беларусь о ходе следствия. И при недавней встрече с Генеральным прокурором России глава государства предложил нам выйти на более высокий уровень. Сейчас с нашими коллегами из правоохранительных органов России формируется международная следственная группа», — ответил Швед.

В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с Генеральным прокурором России Игорем Красновым рассказал о работе по признанию геноцида белорусского народа.

Также в октябре Россия направила в Германию, Канаду, Латвию, Польшу, США и Эстонию запросы о правовой помощи в расследовании геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны и получила информацию от ряда стран.

Кроме того, бывшие военные нацистской Германии в настоящее время проверяются на предмет причастности к геноциду.

Следственный комитет в марте решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов в отношении мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.