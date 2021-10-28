Лукашенко обсудил с генпрокурором России работу по признанию геноцида белорусского народа

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с генеральным прокурором России Игорем Красновым рассказал о работе по признанию геноцида белорусского народа.
Лукашенко обсудил с генпрокурором России работу по признанию геноцида белорусского народа
  • AP

«Вы знаете, что мы развернули очень серьёзную работу по признанию геноцида белорусского, советского народа на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он заявил, что «по предложению генерального прокурора идёт масштабная работа».

«Знаю, что, когда мы обращаемся, россияне нам всегда оказывают содействие и поддержку. Хочу вас персонально попросить: если у вас найдётся хоть малейшее время, чтобы вы подключились к этой работе. Думаю, мы на Беларуси не остановимся. Нам есть что сказать и показать до Урала. Сталинград, под Москвой, Ленинград. Самый настоящий геноцид», — заявил глава государства.

В апреле генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщал, что возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского населения в годы Великой Отечественной войны.

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