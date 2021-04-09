В Минске возбудили дело по факту геноцида белорусского народа в годы войны

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского населения в годы Великой Отечественной войны.

«В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси», — цитирует его БЕЛТА.

Также Швед рассказал, что Белоруссия запросит помощь России и Германии и обратится в Нюрнберг в рамках расследования дела о геноциде.

В марте Швед сообщил, что белорусская Генпрокуратура «несколько месяцев назад начала работу, направленную на то, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны».