В Минске намерены возбудить дело о геноциде белорусского народа в годы войны
- Reuters
Швед рассказал, что Генпрокуратура «несколько месяцев назад начала работу, направленную на то, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны».
«Сегодня об этом доложено главе государства», — сообщил он.
По его словам, «работа эта продолжается совместно с иными государственными органами, академией наук, архивами».
«И мы говорим о том, что в ближайшее время такой вопрос будет рассмотрен», — заявил генпрокурор.
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