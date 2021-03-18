В Минске намерены возбудить дело о геноциде белорусского народа в годы войны

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Генпрокуратура Белоруссии намерена возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед.
В Минске намерены возбудить дело о геноциде белорусского народа в годы войны
  • Reuters

Швед рассказал, что Генпрокуратура «несколько месяцев назад начала работу, направленную на то, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны».

«Сегодня об этом доложено главе государства», — сообщил он.

По его словам, «работа эта продолжается совместно с иными государственными органами, академией наук, архивами».

«И мы говорим о том, что в ближайшее время такой вопрос будет рассмотрен», — заявил генпрокурор.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил россиян за проведение парада Победы в Москве, который состоялся 24 июня. Слова благодарности он передал российскому лидеру Владимиру Путину.

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