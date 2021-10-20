Зарубежные страны предоставляют информацию о геноциде народов СССР

Россия направила в Германию, Канаду, Латвию, Польшу, США и Эстонию запрос о правовой помощи в расследовании геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны и получила информацию от ряда стран.

РИА Новости