Зарубежные страны предоставляют информацию о геноциде народов СССР
- РИА Новости
«В компетентные органы Германии, Канады, Латвии, Польши, США и Эстонии направлены запросы о правовой помощи. По некоторым из них получена интересующая следствие информация», — цитирует РИА Новости официального представителя генеральной прокуратуры России Андрея Иванова.
Он добавил, что по другим запросам проводится контроль их исполнения.
Ранее стало известно, что бывшие военные нацистской Германии проверяются на предмет причастности к геноциду народов СССР во время Великой Отечественной войны.