Военных нацистской Германии проверяют на причастность к геноциду в СССР

Бывшие военные нацистской Германии проверяются на предмет причастности к геноциду народов СССР во время Великой Отечественной войны, сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

«На причастность к совершению преступлений проверяются бывшие военнослужащие нацистской Германии, проживающие в других странах», — цитирует РИА Новости Иванова.

По его словам, документирование фактов намеренного уничтожения мирного населения СССР производится путём выявления архивных материалов в федеральных, региональных и муниципальных архивах, а также фиксации свидетельств очевидцев преступлений.

Ранее стало известно, что в Ростовской области пройдут съёмки документального фильма «Биология предательства» о преступлениях времён Великой Отечественной войны.