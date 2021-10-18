В Ростовской области пройдут съёмки документального фильма о преступлениях времён войны

В Ростовской области пройдут съёмки документального фильма «Биология предательства» о преступлениях времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.

Режиссёр — Руслан Кечеджиян. По его словам, в основу картины положены данные архивов и консультации историков.

Кечеджиян также обратился к жителям области с просьбой поделиться информацией о том, что знают и помнят они сами или их близкие.

Цель проекта — сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея получила боевое знамя 95-й Молдавской стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении Майкопа во время Великой Отечественной войны.