Спыну: Молдавия принимает все меры для оплаты поставок газа

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Правительство Молдавии принимает все меры, чтобы заплатить за газ «Газпрому», сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.
Спыну: Молдавия принимает все меры для оплаты поставок газа
  • Reuters

«Уважаемые граждане, уважаемые представители СМИ! Только что получил ответ «Газпрома» на мою просьбу о продлении срока оплаты текущего потребления газа. Дедлайн продлён до пятницы, 26 ноября. Напоминаю, что правительство Молдавии принимает все необходимые меры для того, чтобы в пятницу была выплачена накопленная задолженность за октябрь — ноябрь», — написал он в Facebook.

22 ноября «Газпром» уведомил Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

Согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок вносить 100% платежей, но на 22 ноября этот пункт соблюдён не был. Деньги не поступили и к 24 ноября.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент экстренно выделить средства для погашения задолженности.

После этого «Газпром» согласился дать отсрочку Молдавии по платежу.

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