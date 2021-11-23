В МВД Белоруссии предложили лишать гражданства за экстремистские преступления

Виновные в совершении экстремистских преступлений могут быть лишены гражданства Белоруссии. Такое мнение выразил начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрей Паршин в интервью изданию «Минская правда».

«Гражданство Республики Беларусь может быть утрачено лицами, признанными виновными в совершении отдельных категорий преступлений экстремистской направленности», — заявил он.

Паршин также предложил установить безусловную административную ответственность за подписку на признанные экстремистскими интернет-ресурсы.

По его словам, всего в Белоруссии ограничен доступ к 104 подобным интернет-ресурсам, материалы 125 Telegram-каналов признаны экстремистскими.

Ранее Министерство внутренних дел Белоруссии включило Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, а также интернет-ресурсы польского телеканала «Белсат» в список экстремистских формирований.

14 октября в МВД республики заявили, что установили личности почти всех наиболее активных участников и администраторов экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии.