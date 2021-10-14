МВД Белоруссии установило почти всех активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов
- @mvd_by
«Деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов и чатов практически завершена», — говорится в сообщении ведомства.
По сообщению МВД республики, сотрудники ведомства продолжают документировать все сообщения, побуждающие к экстремистской деятельности.
Ранее в белорусском МВД заявили, что страна столкнулась с беспрецедентной угрозой внутреннего терроризма, а некие силы пытались и будут пытаться посеять страх и ненависть, тем самым дестабилизируя ситуацию внутри государства.