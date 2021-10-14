МВД Белоруссии установило почти всех активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов

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Личности почти всех наиболее активных участников и администраторов экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии установлены. Об этом сообщило МВД республики.
МВД Белоруссии установило почти всех активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов
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«Деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов и чатов практически завершена», — говорится в сообщении ведомства.

По сообщению МВД республики, сотрудники ведомства продолжают документировать все сообщения, побуждающие к экстремистской деятельности.

Ранее в белорусском МВД заявили, что страна столкнулась с беспрецедентной угрозой внутреннего терроризма, а некие силы пытались и будут пытаться посеять страх и ненависть, тем самым дестабилизируя ситуацию внутри государства.

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