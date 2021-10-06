МВД Белоруссии: страна столкнулась с угрозой внутреннего терроризма
- AP
- © BelaPan
В эфире телеканала ОНТ он отметил, что некие силы пытались и будут пытаться посеять страх и ненависть, тем самым дестабилизируя ситуацию внутри государства.
«Всё это дело перемежается с какими-то политическими требованиями. Это классическое понимание терроризма как такового», — сказал Казакевич.
По словам представителя правоохранительного ведомства, власти реагируют в таких случаях моментально — МВД и КГБ «планомерно нейтрализуют так называемые движения, которые открыто пропагандируют идеи экстремизма и терроризма».
В Белоруссии ранее сообщили о задержании трёх жителей Бобруйска, которых подозревают в совершении действий террористического характера в Могилёвской области.