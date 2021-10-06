МВД Белоруссии: страна столкнулась с угрозой внутреннего терроризма

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Белоруссия столкнулась с беспрецедентной угрозой внутреннего терроризма, заявил замглавы МВД республики Геннадий Казакевич.
МВД Белоруссии: страна столкнулась с угрозой внутреннего терроризма
  • AP
  • © BelaPan

В эфире телеканала ОНТ он отметил, что некие силы пытались и будут пытаться посеять страх и ненависть, тем самым дестабилизируя ситуацию внутри государства.

«Всё это дело перемежается с какими-то политическими требованиями. Это классическое понимание терроризма как такового», — сказал Казакевич.

По словам представителя правоохранительного ведомства, власти реагируют в таких случаях моментально — МВД и КГБ «планомерно нейтрализуют так называемые движения, которые открыто пропагандируют идеи экстремизма и терроризма».

В Белоруссии ранее сообщили о задержании трёх жителей Бобруйска, которых подозревают в совершении действий террористического характера в Могилёвской области.

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