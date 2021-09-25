В Белоруссии сообщили о задержании исполнителей терактов в Могилёвской области

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В Белоруссии задержаны трое жителей Бобруйска, которых подозревают в совершении действий террористического характера в Могилёвской области, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
В Белоруссии сообщили о задержании исполнителей терактов в Могилёвской области
  • Reuters

«Сотрудники уголовного розыска МВД, УВД Могилёвской области во взаимодействии с ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией) установили причастных к преступлениям лиц. Ими оказались трое жителей Бобруйска в возрасте 27, 30 и 45 лет», — написала Чемоданова в своём Telegram-канале.

Согласно её данным, в августе и сентябре под Бобруйском и в самом райцентре неизвестные совершили действия террористического характера, распространив фотоотчёты в чатах в Telegram.

Уточняется, что 11 августа у станции Мирадино был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство.

Ранее КГБ Белоруссии задержал более 20 человек, подозреваемых в попытке поджога дома депутата парламента, председателя Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича.

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