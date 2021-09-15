В Белоруссии по делу о попытке поджога дома депутата задержано более 20 человек
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Об этом в эфире телеканала СТВ заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.
«Задержаны более 20 человек — как непосредственно исполнители терактов, так и их пособники. Расследование по уголовному делу продолжается. Обвиняемые активно сотрудничают со следствием, дают признательные показания, изобличая и самих себя, и своих сообщников», — приводит ТАСС его слова.
В июле Гайдукевич рассказал, что неизвестные забросали его дом «коктейлями Молотова». КГБ возбудил уголовное дело.