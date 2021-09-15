В Белоруссии по делу о попытке поджога дома депутата задержано более 20 человек

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КГБ Белоруссии задержал более 20 человек, подозреваемых в попытке поджога дома депутата парламента, председателя Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича.
В Белоруссии по делу о попытке поджога дома депутата задержано более 20 человек
  • © AP

Об этом в эфире телеканала СТВ заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

«Задержаны более 20 человек — как непосредственно исполнители терактов, так и их пособники. Расследование по уголовному делу продолжается. Обвиняемые активно сотрудничают со следствием, дают признательные показания, изобличая и самих себя, и своих сообщников», — приводит ТАСС его слова.

В июле Гайдукевич рассказал, что неизвестные забросали его дом «коктейлями Молотова». КГБ возбудил уголовное дело.

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