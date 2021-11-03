МВД Белоруссии признало экстремистским формированием ресурсы телеканала «Белсат»

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В МВД Белоруссии приняли решение признать экстремистским формированием интернет-ресурсы польского телеканала «Белсат».
МВД Белоруссии признало экстремистским формированием ресурсы телеканала «Белсат»
  • © Sputnik / Виктор Толочко

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Решением Министерства внутренних дел признана экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Белоруссия группы граждан, объединённых посредством интернет-ресурсов «Белсат», — отмечается в заявлении.

Ранее Министерство внутренних дел Белоруссии включило Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA в список экстремистских формирований.

14 октября в МВД республики заявили, что установили личности почти всех наиболее активных участников и администраторов экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии.

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