МВД Белоруссии признало экстремистским формированием ресурсы телеканала «Белсат»

В МВД Белоруссии приняли решение признать экстремистским формированием интернет-ресурсы польского телеканала «Белсат».

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Решением Министерства внутренних дел признана экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Белоруссия группы граждан, объединённых посредством интернет-ресурсов «Белсат», — отмечается в заявлении.

Ранее Министерство внутренних дел Белоруссии включило Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA в список экстремистских формирований.

14 октября в МВД республики заявили, что установили личности почти всех наиболее активных участников и администраторов экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии.