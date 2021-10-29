МВД Белоруссии признало Telegram-каналы Нехта и Нехта-Live экстремистскими формированиями

Министерство внутренних дел Белоруссии включило Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA в список экстремистских формирований.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, экстремистским формированием и о запрете его деятельности», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Белоруссии включили «Мая краiна Беларусь» и чат «Я выхожу/МКБ» в список экстремистских Telegram-каналов.

14 октября в МВД республики заявили, что установили личности почти всех наиболее активных участников и администраторов экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии.