МВД Белоруссии расширило список экстремистских Telegram-каналов

Министерство внутренних дел Белоруссии включило «Мая краiна Беларусь» и чат «Я выхожу/МКБ» в список экстремистских Telegram-каналов.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала «Мая краiна Беларусь» и Telegram-чата «Я выхожу/МКБ», экстремистским формированием и о запрете его деятельности», — отмечается в сообщении.

Ранее МВД Белоруссии опубликовало на своём сайте список формирований, которые признаны в республике экстремистскими.

14 октября в МВД республики заявили, что установили личности почти всех наиболее активных участников и администраторов экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии.