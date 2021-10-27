МВД Белоруссии расширило список экстремистских Telegram-каналов
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- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала «Мая краiна Беларусь» и Telegram-чата «Я выхожу/МКБ», экстремистским формированием и о запрете его деятельности», — отмечается в сообщении.
Ранее МВД Белоруссии опубликовало на своём сайте список формирований, которые признаны в республике экстремистскими.
14 октября в МВД республики заявили, что установили личности почти всех наиболее активных участников и администраторов экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии.