МВД Белоруссии составило перечень признанных экстремистскими формирований

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Министерство внутренних дел Белоруссии опубликовало на своём сайте список формирований, которые признаны в республике экстремистскими.
МВД Белоруссии составило перечень признанных экстремистскими формирований
  • РИА Новости

«На сайте МВД размещён перечень формирований, признанных экстремистскими», — говорится в сообщении в Telegram-канала министерства.

Как уточнили в ведомстве, в перечень, в частности, попала группа граждан, «объединённая посредством интернет-сайта «Дзе.чат».

«Решение о признании экстремистским формированием и запрете его деятельности принято 18 октября 2021 года Министерством внутренних дел. Также решением Комитета государственной безопасности в этот список внесена и инициатива «Рабочы рух», — отметили в МВД.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политэмигрантские центры в Польше и Литве провоцируют радикалов на проведение акций устрашения в Белоруссии.

Он не исключил, что в Белоруссии пройдут новые протесты перед референдумом по Конституции, который запланирован на февраль.

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