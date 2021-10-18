Лукашенко заявил о работе в Варшаве и Вильнюсе антибелорусских центров

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Политэмигрантские центры в Польше и Литве провоцируют радикалов на проведение акций устрашения в Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил о работе в Варшаве и Вильнюсе антибелорусских центров
  • Reuters

«Созданные под контролем спецслужб политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей средств массовой информации, силовых органов», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он также рассказал о планирующихся иностранными спецслужбами диверсиях на объектах оборонного комплекса, экономики и жизнеобеспечения республики.

«Иностранные спецслужбы и их пособники изучают обстановку в трудовых коллективах, пытаются инспирировать забастовки», — подчеркнул президент республики.

Лукашенко не исключил, что в Белоруссии пройдут новые протесты перед референдумом по Конституции, который запланирован на февраль.

По мнению главы государства, коллективный Запад «нацелился на смену власти» в республике и уничтожение независимости государства.

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