Лукашенко заявил о работе в Варшаве и Вильнюсе антибелорусских центров
- Reuters
«Созданные под контролем спецслужб политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей средств массовой информации, силовых органов», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Он также рассказал о планирующихся иностранными спецслужбами диверсиях на объектах оборонного комплекса, экономики и жизнеобеспечения республики.
«Иностранные спецслужбы и их пособники изучают обстановку в трудовых коллективах, пытаются инспирировать забастовки», — подчеркнул президент республики.
Лукашенко не исключил, что в Белоруссии пройдут новые протесты перед референдумом по Конституции, который запланирован на февраль.
По мнению главы государства, коллективный Запад «нацелился на смену власти» в республике и уничтожение независимости государства.