Лукашенко заявил, что Запад «нацелен на смену власти» в Белоруссии
- РИА Новости
Он обратил внимание на напряжённую ситуацию в стране, которая «не даёт успокаиваться».
«Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка госпереворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас — уничтожение независимости нашего государства», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
В качестве примера он привёл санкции, финансирование протестов, экстремизма, терроризма и подготовку боевиков.
Белорусский президент также не исключил, что в Белоруссии пройдут новые протесты перед референдумом по Конституции, который запланирован на февраль.