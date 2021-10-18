Лукашенко заявил, что Запад «нацелен на смену власти» в Белоруссии

Коллективный Запад «нацелился на смену власти» в Белоруссии и уничтожение независимости государства, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он обратил внимание на напряжённую ситуацию в стране, которая «не даёт успокаиваться».

«Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка госпереворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас — уничтожение независимости нашего государства», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

В качестве примера он привёл санкции, финансирование протестов, экстремизма, терроризма и подготовку боевиков.

Белорусский президент также не исключил, что в Белоруссии пройдут новые протесты перед референдумом по Конституции, который запланирован на февраль.