WSJ: ряд стран Европы не верит утверждениям США о готовящемся вторжении России на Украину

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Соединённые Штаты не смогли убедить часть стран Европы в достоверности своей информации о якобы готовящемся Россией вторжении на территорию Украины.
WSJ: ряд стран Европы не верит утверждениям США о готовящемся вторжении России на Украину
  • AP

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Новая информация со стороны американских представителей укрепила понимание европейскими столицами серьёзного характера наращивания сил России, однако некоторые страны не убеждены в том, что Россия планирует наступление на Украину», — отмечает издание.

О каких именно странах идёт речь, не уточняется.

По информации источников газеты, целью предоставления «новой информации» было «повысить уровень обеспокоенности» европейцев в отношении Москвы, поскольку после заявлений в начале ноября их «настороженность ослабла».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.

12 ноября Bloomberg сообщало, что Соединённые Штаты выразили властям Евросоюза опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «вторжения» на Украину.

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