WSJ: ряд стран Европы не верит утверждениям США о готовящемся вторжении России на Украину
- AP
Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Новая информация со стороны американских представителей укрепила понимание европейскими столицами серьёзного характера наращивания сил России, однако некоторые страны не убеждены в том, что Россия планирует наступление на Украину», — отмечает издание.
О каких именно странах идёт речь, не уточняется.
По информации источников газеты, целью предоставления «новой информации» было «повысить уровень обеспокоенности» европейцев в отношении Москвы, поскольку после заявлений в начале ноября их «настороженность ослабла».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.
12 ноября Bloomberg сообщало, что Соединённые Штаты выразили властям Евросоюза опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «вторжения» на Украину.