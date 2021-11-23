WSJ: ряд стран Европы не верит утверждениям США о готовящемся вторжении России на Украину

Соединённые Штаты не смогли убедить часть стран Европы в достоверности своей информации о якобы готовящемся Россией вторжении на территорию Украины.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Новая информация со стороны американских представителей укрепила понимание европейскими столицами серьёзного характера наращивания сил России, однако некоторые страны не убеждены в том, что Россия планирует наступление на Украину», — отмечает издание.

О каких именно странах идёт речь, не уточняется.

По информации источников газеты, целью предоставления «новой информации» было «повысить уровень обеспокоенности» европейцев в отношении Москвы, поскольку после заявлений в начале ноября их «настороженность ослабла».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.

12 ноября Bloomberg сообщало, что Соединённые Штаты выразили властям Евросоюза опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «вторжения» на Украину.