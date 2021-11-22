На Украине сообщили об изменении стратегии обустройства границ

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Украина меняет стратегию обустройства границ для наведения порядка в пунктах пропуска, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
На Украине сообщили об изменении стратегии обустройства границ
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«Мы меняем стратегию обустройства наших границ. В Мининфраструктуры будет создан соответствующий департамент, который будет заниматься гражданской инфраструктурой на границе», — говорится в заявлении украинского премьера, опубликованного на правительственном портале.

Шмыгаль напомнил о выделении властями 21 млн гривен (около $800 тыс. — RT) на укрепление границ государства. По его словам, это стартовая сумма, которая будет потрачена на строительство укрепсооружений и увеличение численности пограничных войск.

«Средства будут добавляться по мере необходимости», — добавил премьер.

12 ноября Bloomberg сообщал, что Соединённые Штаты выразили властям Евросоюза опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. Также об этом сообщал CBS, согласно которому представители американских разведслужб считают, что вероятность «вторжения» России на Украину «растёт по мере похолодания».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что ряд западных СМИ используются как трубы для вбросов против России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вышеупомянутые сообщения о подготовке Россией «вторжения» на Украину мифологемой.

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