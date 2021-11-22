Секретарь СНБО Украины рассказал об обещании Запада помочь в случае наступления России

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Западные партнёры Украины заверили Киев в том, что в случае наступления со стороны России стране будет оказана максимальная помощь, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Секретарь СНБО Украины рассказал об обещании Запада помочь в случае наступления России
  • © Genya Savilov / AFP

«Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли наступать Путин... Наши партнёры заверили нас, что максимально будут помогать Украине в случае наступления времени «Ч», — сказал он в интервью «Укринформу».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину. Также об этом сообщал CBS, по данным которого представители американских разведслужб считают, что вероятность «вторжения» России на Украину «растёт по мере похолодания».

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times призвал США оказать Украине дополнительную военную помощь.

Президент России Владимир Путин, комментируя предположения о якобы подготовке российской стороны к вторжению на Украину, заявил, что не слышал об «этих алармистских заявлениях».

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