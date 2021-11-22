На Украине назвали сроки предполагаемого вторжения России в страну

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Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы «сосредоточила» свыше 92 тыс. военнослужащих у границ Украины и «готовится напасть» на неё в конце января или начале февраля 2022 года.

«Такое нападение, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, за которыми последуют воздушно-десантные атаки в Одессе и Мариуполе», — цитирует слова Буданова РИА Новости.

По его мнению, Белоруссия послужит территорией для вторжения на Украину.

Военный отметил, что последствия возможного нападения будут для Украины более масштабными, нежели вооружённый конфликт в Донбассе.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину. Также об этом сообщал CBS, по данным которого представители американских разведслужб считают, что вероятность «вторжения» России на Украину «растёт по мере похолодания».

Политолог Владимир Шаповалов и научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT объяснили публикации западных СМИ.

Президент России Владимир Путин, комментируя предположения о якобы подготовке российской стороны к вторжению на Украину, заявил, что не слышал об «этих алармистских заявлениях».

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