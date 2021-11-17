МИД: оказание Россией поддержки населению Донбасса не нарушает Минских соглашений

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Оказание Россией гуманитарной поддержки населению отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины не нарушает Минских соглашений, как об этом заявляют киевские власти. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД: оказание Россией поддержки населению Донбасса не нарушает Минских соглашений
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Судя по всему, в Киеве даже не удосужились внимательно его (указ. — RT) прочитать, но, как всегда, сразу обвинили Москву в якобы нарушении Минских соглашений», — сказала дипломат.

Она напомнила о пункте 11 комплекса мер, согласно которому Донбасс в рамках реализации законодательства об особом статусе имеет право вести трансграничное сотрудничество с регионами Российской Федерации.

«Всячески саботируя выполнение обязательств по Минским соглашениям, украинские власти поставили на поток выдвижение инициатив и принятие решений, которые в принципе не обсуждались представителями Донецка и Луганска», — отметила представитель министерства.

Этим Киев лишил процесс урегулирования в регионе перспективы, сказала Захарова. 

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об «оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

В частности, он поручил правительству принять ряд мер, которые смягчат условия допуска на российский рынок товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, указ «противоречит букве и духу минских договорённостей».

Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, президент Украины Владимир Зеленский саботирует Минские соглашения, и всё это происходит при попустительстве Берлина и Парижа, а также Брюсселя.

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