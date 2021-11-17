Патрушев обсудил с секретарём Совбеза Армении вопросы региональной безопасности
- РИА Новости
«Николай Патрушев и Армен Григорян обсудили вопросы региональной безопасности, а также темы повестки дня девятой встречи секретарей Советов безопасности государств — участников СНГ», — сообщили в ведомстве.
Ранее в Минобороны Армении заявили, что режим прекращения огня на границе с Азербайджаном в основном соблюдается.
В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили, что ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная.
16 ноября стало известно, что Армения и Азербайджан приняли меры по стабилизации обстановки на границе после разговора министров обороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу.