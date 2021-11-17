Замглавы МИД и спецпредставитель ЕС обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
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Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что «обсуждалось обострение на отдельных участках армяно-азербайджанской границы».
«Выражена обеспокоенность имевшими место вооружёнными столкновениями. Подчёркнута императивность проявления со стороны Баку и Еревана сдержанности, решения всех проблем исключительно политико-дипломатическими методами», — сообщили в МИД.
Ранее в Минобороны Армении заявили, что режим прекращения огня на границе с Азербайджаном в основном соблюдается.
В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили, что ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная.
16 ноября стало известно, что Армения и Азербайджан приняли меры по стабилизации обстановки на границе после разговора министров обороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу.