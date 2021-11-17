Замглавы МИД и спецпредставитель ЕС обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Замглавы МИД России Андрей Руденко и спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «обсуждалось обострение на отдельных участках армяно-азербайджанской границы».

«Выражена обеспокоенность имевшими место вооружёнными столкновениями. Подчёркнута императивность проявления со стороны Баку и Еревана сдержанности, решения всех проблем исключительно политико-дипломатическими методами», — сообщили в МИД.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что режим прекращения огня на границе с Азербайджаном в основном соблюдается.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили, что ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная.

16 ноября стало известно, что Армения и Азербайджан приняли меры по стабилизации обстановки на границе после разговора министров обороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу.