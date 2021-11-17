Россия продолжит посредничество в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном
- © Минобороны Армении
«Российская сторона и дальше будет это делать. Мы всё-таки рассчитываем, что единственным путём по стабилизации ситуации является выполнение трёхсторонних договорённостей», — сказал Песков.
В ноябре 2020 года лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Ранее между армянской и азербайджанской сторонами начались боестолкновения. Однако уже 16 ноября стало известно, что Армения и Азербайджан приняли меры по стабилизации обстановки на границе после разговора министров обороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Песков заявил, что возобновление боев на границе Армении и Азербайджана стало поводом для серьёзного беспокойства в Кремле.