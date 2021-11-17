Песков заявил о беспокойстве России в связи с боями между Арменией и Азербайджаном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возобновление боев на границе Армении и Азербайджана стало поводом для серьёзного беспокойства в Кремле.

«Вы знаете, что активные усилия в первую очередь, конечно, прикладывал президент Владимир Путин. Для этого вчера состоялся его разговор с премьер-министром Армении. Действительно, возобновление боевых действий на границе — это то, что вчера стало поводом для серьёзного беспокойства. Но благодаря этим посредническим усилиям российской стороны удалось вчера призвать конфликтующие стороны к сдержанности», — сказал он.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что режим прекращения огня на границе с Азербайджаном в основном соблюдается.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили, что ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная.

16 ноября стало известно, что Армения и Азербайджан приняли меры по стабилизации обстановки на границе после разговора министров обороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу.