У мигрантов зафиксировали химические ожоги глаз после использования Польшей водомётов

Помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев завил, что у нелегальных мигрантов, против которых ранее польские пограничники и военные применили водомёты и слезоточивый газ, зафиксировали химические ожоги глаз.

Reuters

«У многих есть химические ожоги глаз от струи водомёта, который поливал людей водой с неизвестной жидкостью», — цитирует его ТАСС. Ранее в Белоруссии обвинили Польшу в нарушении международных норм в отношении беженцев на границе. 16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов. Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.