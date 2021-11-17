У мигрантов зафиксировали химические ожоги глаз после использования Польшей водомётов

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Помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев завил, что у нелегальных мигрантов, против которых ранее польские пограничники и военные применили водомёты и слезоточивый газ, зафиксировали химические ожоги глаз.
У мигрантов зафиксировали химические ожоги глаз после использования Польшей водомётов
  • Reuters

«У многих есть химические ожоги глаз от струи водомёта, который поливал людей водой с неизвестной жидкостью», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Белоруссии обвинили Польшу в нарушении международных норм в отношении беженцев на границе.

16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.

Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.

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