У мигрантов зафиксировали химические ожоги глаз после использования Польшей водомётов
- Reuters
«У многих есть химические ожоги глаз от струи водомёта, который поливал людей водой с неизвестной жидкостью», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Белоруссии обвинили Польшу в нарушении международных норм в отношении беженцев на границе.
16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.
Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.