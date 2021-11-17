В Армении и Азербайджане рассказали о погибших в результате боёв

В Министерстве обороны Армении сообщили, что в результате боёв на границе с Азербайджаном «с армянской стороны один убитый, 13 пленных военнослужащих».

Отмечается, что «в ходе боевых действий была потеряна связь с 24 военнослужащими, их судьба на данный момент неизвестна».

«Ведётся интенсивная работа по поиску военнослужащих. Два боевых опорных пункта перешли под контроль противника», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства Армении.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана сообщили, что в боях на границе с Арменией «погибли семеро азербайджанских военнослужащих, десять ранены».

16 ноября стало известно, что Армения и Азербайджан приняли меры по стабилизации обстановки на границе после разговора министров обороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу.