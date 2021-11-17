В Армении и Азербайджане рассказали о погибших в результате боёв

Короткая ссылка
В Министерстве обороны Армении сообщили, что в результате боёв на границе с Азербайджаном «с армянской стороны один убитый, 13 пленных военнослужащих».
В Армении и Азербайджане рассказали о погибших в результате боёв
  • © AP Photo / Sergei Grits

Отмечается, что «в ходе боевых действий была потеряна связь с 24 военнослужащими, их судьба на данный момент неизвестна».

«Ведётся интенсивная работа по поиску военнослужащих. Два боевых опорных пункта перешли под контроль противника», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства Армении.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана сообщили, что в боях на границе с Арменией «погибли семеро азербайджанских военнослужащих, десять ранены».

16 ноября стало известно, что Армения и Азербайджан приняли меры по стабилизации обстановки на границе после разговора министров обороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить