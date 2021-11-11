В Белоруссии рассказали об обратившихся за медпомощью мигрантах на границе страны

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Начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Белоруссии Алексей Щербинский заявил, что за последние сутки 18 человек из лагеря мигрантов на белорусско-польской границе обратились за медицинской помощью.
В Белоруссии рассказали об обратившихся за медпомощью мигрантах на границе страны
  • Reuters

Об этом он рассказал БЕЛТА.

По его словам, белорусские медики за сутки оказали помощь четырём беженцам стационарно и 14 — амбулаторно.

Как уточнил Щербинский, три пациента, получивших помощь на стационарном этапе, имеют терапевтическую патологию.

«Это разновозрастные пациенты — от десяти до 70 лет. Что касается остальных пациентов, которые получили медицинскую помощь амбулаторно, речь о стандартных обращениях, связанных с недомоганием, головной болью, повышенным артериальным давлением и так далее», — отметил он.

Также, по словам Щербинского, было совершено около 20 выездов бригад скорой медицинской помощи.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что Минск готов вести взаимоуважительный диалог с Евросоюзом и ООН, в том числе на тему возвращения мигрантов с Ближнего Востока на родину. 

11 ноября представитель ООН в Белоруссии назвал катастрофической ситуацию с мигрантами на границе.

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