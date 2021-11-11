В Белоруссии рассказали об обратившихся за медпомощью мигрантах на границе страны

Начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Белоруссии Алексей Щербинский заявил, что за последние сутки 18 человек из лагеря мигрантов на белорусско-польской границе обратились за медицинской помощью.

Об этом он рассказал БЕЛТА.

По его словам, белорусские медики за сутки оказали помощь четырём беженцам стационарно и 14 — амбулаторно.

Как уточнил Щербинский, три пациента, получивших помощь на стационарном этапе, имеют терапевтическую патологию.

«Это разновозрастные пациенты — от десяти до 70 лет. Что касается остальных пациентов, которые получили медицинскую помощь амбулаторно, речь о стандартных обращениях, связанных с недомоганием, головной болью, повышенным артериальным давлением и так далее», — отметил он.

Также, по словам Щербинского, было совершено около 20 выездов бригад скорой медицинской помощи.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что Минск готов вести взаимоуважительный диалог с Евросоюзом и ООН, в том числе на тему возвращения мигрантов с Ближнего Востока на родину.

11 ноября представитель ООН в Белоруссии назвал катастрофической ситуацию с мигрантами на границе.