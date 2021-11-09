В МИД Белоруссии заявили, что с апреля предлагают ЕС переговоры по миграции

Белоруссия с апреля предлагает Евросоюзу консультации по вопросам миграции, но ответ отрицательный. Об этом заявили в МИД республики.

По словам пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза, именно Евросоюз принял решение в одностороннем порядке приостановить диалог с Минском.

«В то время как именно Беларусь, напротив, не просто декларирует готовность к диалогу по практическим вопросам, но и инициативно и активно предлагает Еврокомиссии консультации по границе с апреля текущего года, поступая как ответственный партнёр и член международного сообщества», — приводит РИА Новости его заявление.

8 ноября покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу. Польская погранслужба зафиксировала 309 попыток нарушения границы.

Польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов. По заявлениям белорусского погранкомитета, часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».