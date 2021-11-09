В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве обеспокоены ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе.
В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии и Польши
  • Reuters

«Минск и Москва находятся в постоянном контакте по всем возможным каналам, в том числе по каналам специальных служб, поэтому, конечно, обмен информацией идёт», — заявил Песков в ответ на вопрос, проинформирована ли Россия о том, что происходит на белорусско-польской границе.

Он подчеркнул, что данная ситуация — это проблема, которая касается Белоруссии и Польши.

Пресс-секретарь добавил, что Москва весьма обеспокоена ситуацией с мигрантами на границе двух стран.

Ранее стало известно, что МИД Польши призвал ввести новые санкции из-за ситуации на границе с Белоруссией.

8 ноября покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу. Польская погранслужба зафиксировала 309 попыток нарушения границы.

Польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов. По заявлениям белорусского погранкомитета, часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».

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